The Bridge oferece mais de 200 vagas com salários de até R$ 18 mil

Rede de talentos digitais com mais de 200 vagas abertas para diversos cargos (foto: Pixabay )

A The Bridge, rede de talentos digitais que conecta profissionais de tecnologia a oportunidades de trabalho em todo o mundo, está com mais de 200 vagas abertas para diversos cargos, com salários de R$ 5 mil a R$ 18 mil. Entre elas, estão as disponibilidades para os cargos nas áreas de Desenvolvedor Web (Pleno), iOS Developer (Specialist), Analista de SAP FSCD (Sênior), IOT (Analyst), Consultor - AWS e Arquiteto de TI (Sênior).



"Empresas como fintechs, bancos, aplicativos de delivery e outros gigantes digitais utilizam a Human Resources Tech da The Bridge para chegar a profissionais de TI e design. Atualmente, as ocupações são 100% remotas e exigem conhecimento e experiência na função solicitada, além de inglês", comenta Irina Bezzan, Managing Director da The Bridge.

Para os candidatos que quiserem se inscrever às vagas oferecidas, basta entrar no site da The Bridge e cadastrar o currículo. Além das oportunidades disponibilizadas na plataforma, após se registrar, os profissionais também têm acesso a uma rede de conteúdos especiais, eventos, webinars e experiências de aprendizado.