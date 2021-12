IBGE abre concurso para 1,8 mil vagas temporárias para o Censo

(foto: IBGE/Divulgação) Dois extratos de edital das novas seleções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram publicados no Diário Oficial da União nesta terça-feira (14/12). Estão abertas, ao todo, 1.812 vagas temporárias para coordenadores e agentes.





Os editais oferecem 1.781 vagas para o cargo de agente censitário de administração e informática e 31 vagas para coordenador censitário de área . Coordenadores farão jus a ganhos de R$ 3.677,27, enquanto agentes terão ganhos de R$ 1.700. Os profissionais dos cargos também terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário.





Aos coordenadores, o contrato terá duração inicial de sete meses, passível de prorrogação. Já para os agentes, a contratação será de cinco meses, podendo ser prorrogada também.





O período de inscrições será aberto às 10h desta terça (14) e ficará disponível até às 23h59 de 10 de janeiro. As inscrições devem ser efetuadas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) . A taxa de participação foi fixada em R$ 66 para coordenador e R$ 44 para agente.





O requisito dos cargos e as etapas de seleção não foram divulgadas. Os editais de abertura na íntegra ainda serão publicados no site da banca organizadora, IBFC.





Carreiras

De acordo com o IBGE, cabe ao coordenador censitário de área responder por questões técnicas, administrativas e operacionais, conforme orientações institucionais e de seu superior do quadro de pessoal efetivo do IBGE; acompanhar os trabalhos das equipes das coordenações nacionais e estaduais de supervisão e implementar as orientações recebidas; e adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento das funções de Coordenador Censitário de Subárea.





Já o papel do agente censitário de administração e informática é adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de Recenseadores; colaborar na organização e na administração dos Postos de Coleta de sua Coordenação de Subárea; auxiliar a Coordenação Estadual de Informática no preparo, instalação e configuração de equipamentos de informática, pontos de rede (dados e voz) hardwares e softwares nos Postos de Coleta e Subárea; entre outros.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes