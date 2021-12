Salários de R$ 9,9 mil: ANM abre concurso com 40 vagas para cinco estados e o DF

A Agência Nacional de Mineração (ANM) publicou o edital do novo concurso público, com 40 vagas de nível superior em seis estados. As chances são para o cargo de especialista em recursos minerais, com ganhos de R$ 9.909,30.





As vagas são distribuídas entre Distrito Federal (10 vagas), Minas Gerais (17 vagas), Pará (seis vagas), São Paulo (duas vagas), Bahia (duas vagas) e Mato Grosso (duas vagas). A lotação será em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Salvador e São Paulo.





Para participar, é necessário ter ensino superior completo em geologia ou engenharia geológica, ambiental, florestal, civil, hídrica ou de minas. As vagas são efetivas e os contratados irão exercer jornada semanal de 40 horas.





As inscrições ficarão abertas no site do Cebraspe das 10h de 17 de dezembro às 18h de 10 de janeiro. A taxa de participação custa R$ 132. Há a possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.





A seleção conta com provas objetivas, provas discursivas e avaliação de títulos. As provas estão previstas para 10 de abril, no período vespertino. Os exames terão duração de até cinco horas e serão compostos por 100 questões de múltipla escolha, sendo 60 sobre conhecimentos específicos e 40 sobre conhecimentos básicos.









*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes