Corpo de Bombeiros do DF convoca candidatos para curso de formação

(foto: Divulgação/CBMDF) O Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal ( CBMDF ) tornou pública, nesta sexta-feira (3/11) a convocação em 33ª chamada para que candidatos apresentem os documentos exigidos para o ingresso na corporação. Além disso, a convocação é também para a matrícula a no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1.

Os candidatos convocados deverão comparecer no Auditório, localizado no Bloco “A” da Academia de Bombeiros Militar “Cel. Osmar Alves Pinheiro”, para admissão e matrícula no Curso de Formação.

Além disso, foi publicada também a relação de não habilitados para a apresentação e entrega dos documentos exigidos para o ingresso no CBMDF e matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) da 42ª chamada. Além disso, a corporação também divulgou listas de candidatos sub judice e de candidatos que pediram final de fila.

Curso de formação

O curso será desenvolvido em regime integral e sob sistema de internato com dedicação exclusiva e duração de 1.600 horas aula. Algumas disciplinas poderão ser desenvolvidas por meio da modalidade de Ensino à Distância (EAD).

Durante a realização do Curso de Formação, o aluno (soldado de 2ª classe) perceberá remuneração mensal, de acordo com a Lei de Remuneração do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

O concurso

O concurso foi realizado em 2016 e foram ofertadas 779 vagas, sendo 448 serão para soldados, 115 para oficiais combatentes, 112 para soldados condutores e operadores de viaturas, 55 soldados de manutenção de equipamentos e veículos, 20 oficiais complementares, 24 oficiais médicos, cinco soldados para manutenção de equipamentos e aeronaves e quatro oficiais cirurgiões-dentistas.

As remunerações variaram de R$ 5.108,08 a R$ 11.654,95 e o certame foi organizado Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Social (Idecan). Atualmente a validade do concurso está suspensa (desde 26 de junho de 2020).