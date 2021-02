Inscrições abertas! Creci-CE abre concurso para agentes fiscais

(foto: Google Maps/Divulgação) Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-CE) divulgou, nesta quarta-feira (10/2), a abertura de concurso público com três vagas para agentes fiscais, além de 15 vagas para formação de cadastro de reserva. A seleção será organizada pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro(idib).





O cargo de agente fiscal exige graduação (bacharelado ou tecnólogo) e estar habilitado no mínimo há dois anos na categoria B. O salário será de R$ 2.535,31 mais benefícios.





Os interessados podem realizar as inscrições a partir das 14h do dia 10 de fevereiro até às 23h59min do dia 22 de março de 2021, somente via internet no endereço eletrônico www.idib.org.br





Os candidatos serão avaliados por provas objetivas, com duração de quatro horas. Além disso, haverá prova de redação e prova de títulos.





As provas serão realizadas na data provável de 2 de maio de 2021, nas cidades de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, podendo ainda ser utilizadas cidades circunvizinhas, dependendo da necessidade





O contrato de trabalho se dará sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).