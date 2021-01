Méliuz abre mais de 60 de vagas para diversas áreas

(foto: Paige Cody/Unsplash)



Atualmente, o Méliuz adotou o sistema de trabalho híbrido ou 100% remoto, o que possibilita que profissionais de qualquer parte do Brasil se candidatem para praticamente todas as vagas.





Outro diferencial é o programa de Partnership da companhia, no qual qualquer funcionário pode ganhar ações e se tornar sócio da empresa, com base nos resultados e alinhamento com a cultura.





Há mais de nove anos no mercado, a empresa é reconhecida pelo ranking da Great Place to Work (GPTW) como uma das melhores empresas de tecnologia para se trabalhar no Brasil e, pela quarta vez consecutiva, como uma das 20 melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais.



O Méliuz também está presente no Ranking Mulher, como uma das 35 Melhores Empresas para Mulheres trabalharem no Brasil (Porte Médio).



Crescimento do setor de tecnologia









Estudo divulgado pelo LinkedIn ( O "novo normal" imposto pela pandemia da COVID-19 acelerou o processo de digitalização de muitas empresas, sejam elas pequenas ou grandes corporações. Além disso, o uso de inteligência artificial, cada vez mais relevante, e as demandas por soluções digitais que possibilitem o sistema de trabalho home office, como o uso da "nuvem", por exemplo, fizeram aumentar a demanda por profissionais de tecnologia.Estudo divulgado pelo LinkedIn ( https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talent-solutions/emerging-jobs-report/Emerging_Jobs_Report_Brazil.pdf ) aponta que das 15 profissões emergentes em 2020, nove estão diretamente relacionadas à tecnologia da informação.





No Méliuz, este cenário não é diferente. A empresa é uma companhia de tecnologia focada no fornecimento de soluções digitais para a promoção das marcas parceiras, e está em amplo crescimento. Além disso, utiliza a tecnologia para automatizar e aprimorar os processos internos das mais diversas áreas.





"Acreditamos que o uso assertivo da tecnologia é a melhor forma para continuarmos entregando um serviço de qualidade, para nossos usuários e parceiros. Vamos seguir investindo no nosso time de tecnologia, para garantir que o Méliuz se posicione de forma única frente aos nossos concorrentes", afirma o professor Arilo Cláudio Dias Neto, diretor de tecnologia do Méliuz.





Muitos profissionais já foram contratados neste ano e ainda estão disponíveis mais vagas na área. As oportunidades incluem diferentes funções como desenvolvedores back-end, front-end, mobile, arquitetos e engenheiros de software em níveis pleno e sênior.