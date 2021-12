Concurso IBAMA: veja como ficou a distribuição de vagas pelo Brasil

(foto: Vinícius Mendonça/Ibama)

Com inscrições abertas , o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ( Ibama ) oferta vagas para todos os estados do Brasil, além do Distrito Federal.Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de dezembro no site do Cebraspe, banca responsável por organizar o certame. Para analista (nível superior), o valor da taxa é de R$ 102,00; para os técnicos (nível médio), R$ 70,00. O prazo para pagamento da inscrição vai até dia 5 de janeiro.