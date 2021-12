Cebraspe divulga novo cronograma do concurso para agente da PCDF

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

O Cebraspe divulgou, nesta quarta-feira (1º/12), o novo cronograma do concurso para agente da PCDF. Na semana passada, a banca já havia divulgado essa atualização para o concurso de escrivão . Com a retomada do certame, os candidatos ao cargo de agente podem interpor recurso contra o resultado da prova discursiva do dia 2 ao dia 15 de dezembro.