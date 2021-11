Concurso Manausprev: FCC convoca para provas e divulga normas sanitárias

(foto: Rodrigo Nunes/Esp. CB/D.A Press)

A Fundação Carlos Chagas convocou os candidatos para a prova do Fundo Único de Previdência do Município de Manaus (Manausprev). No comunicado de convocação, a banca também divulgou as normas sanitárias de prevenção que serão utilizadas no dia da prova.

De acordo com a publicação, a realização das provas observará as normas sanitárias dispostas para o restabelecimento gradual das atividades presenciais pelos órgãos governamentais competentes. Conforme informado pela FCC, no local de realização das provas, serão observadas as condições sanitárias de segurança, como higienização de superfícies, disponibilização de dispensadores de álcool em gel 70% nas áreas comuns e de sabonete líquido e toalhas de papel nos sanitários, ventilação natural dos ambientes com a abertura de janelas e portas, quando possível.

O ingresso e a permanência nas dependências do local de realização das provas estão restritos aos candidatos convocados. O objetivo com isso é evitar aglomerações. Os candidatos devem observar o distanciamento social e as regras de higiene pessoal e etiqueta respiratória (de acordo com a banca: “cobrir a boca com o braço ao tossir ou espirrar”). Não será permitido o acesso sem a utilização de máscara de proteção de nariz e boca.

Para conferir todas as orientações, clique aqui.

O concurso

São dez oportunidades com formação de cadastro reserva, em cargos dos níveis médio, técnico e superior.

Confira a distribuição das vagas:

Nível médio

5 vagas para cargo de técnico previdenciário, com especialidade em Administração;

Nível superior

4 vagas para analista previdenciário, com especialidades em Auditoria, Ciências Atuariais, Psicologia;

CR para Administração;

CR para Administrativa;

CR para Arquivologia;

CR para Contabilidade;

CR para Economia;

CR para Serviço Social;

CR para Tecnologia da Informação; e

1 vaga para procurador autárquico.

Os salários para funções que exigem nível superior é de R$6.712,37. Já para candidatos que possuem nível médio ou técnico equivalente com especialidade de Informática também podem se inscrever para formação de cadastro reserva. Neste caso, a remuneração é de R$4.474,91.

Para a função de procurador, que exige graduação em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além do vencimento de R$6.712,37, os admitidos receberão Gratificação de Procuratório, no valor de R$5.730,50. Desta forma, os ganhos iniciais chegam a R$12.442,87.

Leia mais em: Salários de até R$ 12 mil: ManausPrev publica edital de novo concurso público