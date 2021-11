Inscrições abertas: UFSM contrata professores em concurso

(foto: UFSM) A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, abriu o período de inscrições do processo seletivo com duas vagas imediatas e temporárias para a função de professor substituto.





Uma vaga é para a área de música e a outra para ciência da computação. Os professores contratados irão atuar em jornada de trabalho de 40 horas semanais, para remuneração de até R$ 5.831,21. Para participar, é necessário possuir graduação e mestrado ou doutorado na especialização concorrida.





As inscrições devem ser feitas pelo site da UFSM até às 23h59 de 22 de novembro, sob taxa de participação de R$ 78 a R$ 145.





A seleção contará com prova didática, de caráter eliminatório e classificatório, com peso oito; e prova de títulos, de caráter classificatório, com peso dois. O cronograma do processo seletivo, indicando a data e hora das atividades será publicado na página da seleção com antecedência mínima de cinco dias corridos da aplicação.





A prova didática será realizada de forma remota e constará em uma aula com duração de, no mínimo, 40 minutos e, no máximo, 50 minutos. A prova de títulos também será feita de forma remota.









