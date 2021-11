190 vagas: UFF convoca para última etapa de concurso

(foto: UFF) A Universidade Federal Fluminense (UFF) convoca, no concurso para cargos técnico-administrativos em educação, os inscritos que optaram por concorrer às vagas reservadas a negros e que foram aprovados até o limite máximo de candidatos ao procedimento de heteroidentificação.





De acordo com o edital, publicado nesta terça-feira (16/11), a etapa será realizada na próxima quarta (17), no período matutino, na Sala dos Conselhos da UFF. O candidato deverá apresentar-se com trinta minutos de antecedência do horário agendado.





O concurso

O certame, aberto em 2018, oferece 190 oportunidades de nível médio e superior com jornadas de trabalho entre 20 e 40 horas semanais em cargos técnico-administrativos em educação. As remuneração variam de R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66.





Os candidatos passaram por uma prova escrita, composta por questões de língua portuguesa e noções básicas de administração pública; por uma prova de conhecimentos específicos; e por redação.





Os aprovados atuarão nas cidades de Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda. Confira mais informações.









*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes