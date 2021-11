SEST/SENAT abre inscrições de sete seleções

O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT) estão com inscrições abertas em sete seleções para unidades operacionais distribuídas em Goiás e em outros estados. As seleções são para todos os níveis de escolaridade e o salário pode chegar a R$ 5,3 mil, além de benefícios como plano de saúde e atendimento odontológico e psicológico.





As inscrições devem ser feitas pelo site do SEST/SENAT e os candidatos serão submetidos a avaliação de conhecimentos específicos, avaliação documental e entrevista. Dependendo do cargo, também será aplicada prova discursiva. O contrato de trabalho dos selecionados poderá ser por tempo indeterminado sob a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou por prazo determinado. Todos os processos seletivos são orientados pelo Manual do Candidato, disponível no portal da instituição. Veja quais são as vagas:

Edital nº 1.632 - Anápolis/GO

Cargo: assistente administrativo

Pré-requisito: ensino médio completo

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: uma e CR

Remuneração: R$ 2.724,46

Inscrição: até 19 de novembro





Edital nº 1.435 - Itumbiara/GO

Cargo: psicólogo

Pré-requisito: ensino superior completo em psicologia

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: uma

Remuneração: R$ 5.352,11

Inscrição: até 22 de novembro





Edital nº 1.512 - Jacareí/SP

Cargo: psicólogo

Pré-requisito: ensino superior completo em psicologia

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: uma

Remuneração: R$ 5.352,11

Inscrição: até 22 de novembro





Edital nº 1.534 - Taubaté/SP

Cargo: auxiliar de serviços gerais

Pré-requisito: ensino fundamental completo

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: uma e CR

Remuneração: R$ 1.517,58

Inscrição: até 22 de novembro





Edital nº 1.474 - Taubaté/SP

Cargo: assistente administrativo

Pré-requisito: ensino médio completo

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: uma e CR

Remuneração: R$ 2.724,46

Inscrição: até 22 de novembro





Edital nº 1.400 - Cachoeiro do Itapemirim/ES

Cargo: assistente administrativo

Pré-requisito: ensino médio completo

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: uma e CR

Remuneração: R$ 2.724,46

Inscrição: até 19 de novembro





Edital nº 1.423 - Cruzeiro do Sul/AC

Cargo: motorista

Pré-requisito: ensino médio completo, CNH categoria “D”, curso comprovado para condutores de transporte coletivo e experiência profissional como motorista

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: uma

Remuneração: R$ 2.952,47

Inscrição: até 13 de novembro









*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes