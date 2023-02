USP publica concurso para analista; salário de R$ 9 mil e mais de 60 vagas

A Coordenadoria de Administração Geral da Universidade de São Paulo abriu um novo concurso destinado ao preenchimento de vagas na carreira de analista para assuntos administrativos. Os candidatos serão lotados nas Unidades de Ensino ou nos Órgãos de Administração da USP, na capital ou no interior, de acordo com a seguinte distribuição:

Ao todo são ofertadas 63 oportunidades para a carreira. A função será preenchida sob o Regime da CLT em jornada de trabalho de 40 horas semanais. O horário será estabelecido pela unidade da USP em que o selecionado for lotado, podendo ser diurno, noturno, misto, sob regime de plantão ou em escala de revezamento, possibilitada, ainda, a futura implantação de regime de trabalho híbrido (presencial e remoto). O salário oferecido é no valor de R$ 9.257,99.





As inscrições serão abertas no dia 31 de março e estarão disponíveis até as 12h do dia 14 de abril. Os interessados poderão se candidatar por meio do site da Fuvest, banca examinadora. O valor da taxa de inscrição é de R$ 159,00.