Goiás abre seleção para professores temporários

A Secretaria de Educação (Seduc) e a Secretaria da Administração (Sead) de Goiás tornam pública a abertura de processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva no cargo de professor temporário. As inscrições estarão abertas entre os dias 17 e 26 de novembro.





Os interessados devem se inscrever pelo site de seleção do Estado . Há taxa de participação no valor de R$ 30.





Os selecionados e convocados irão atuar no Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, no Projeto Arte Educa, no Projeto Arte Educa e no Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter (Formação Inicial e Continuada) nas áreas de Música, Dança e Teatro e itinerário de artes no ensino médio.





As cargas horárias poderão ser de 20, 30 ou 40 horas semanais e as remunerações variam de acordo com a jornada e cargo escolhido.





A seleção é composta por avaliação de títulos e realização de entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório. Para o Projeto Arte Educa e ao Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter, também haverá aplicação de prova de desempenho técnico e didático.





