Concurso da Polícia Penal de MG teve mais de 100 mil inscrições em 4 dias

Segundo o secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Jeferson Botelho Pereira, o concurso público da Polícia Penal de Minas Gerais, com 2.420 vagas, registrou mais de 100 mil candidaturas nos quatro primeiros dias de inscrições.





A informação foi confirmada em sessão na Assembleia Legislativa do Estado. Vale ressaltar que as inscrições foram abertas no último dia 22 de outubro e, de lá para cá, o número aumentou.





O concurso

São 2.420 vagas para o cargo de policial penal, de nível médio. Os salários iniciais são de R$ 4.631,25. Do total de vagas, são 1.944 chances para o sexo masculino e 476 para o sexo feminino.





As inscrições ficam abertas até 21 de novembro, pelo site do Instituto Selecon. A taxa é de R$ 49,16. Saiba as etapas de avaliação.

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader