Concurso do TJSP registra mais de 200 mil inscritos

(foto: TJSP/Divulgação ) O concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) registrou 224.814 inscritos para as 845 vagas iniciais do cargo de escrevente. O local com mais inscritos foi a 1ª Região - São Paulo, com 90.758 candidatos. Os salários iniciais são de R$ 4.981,71.

Há vagas para todas as regiões administrativas judiciárias do TJ: São Paulo capital, Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. Os candidatos serão avaliados por provas objetivas e provas práticas.





Procedimentos para o dia da prova

A banca Vunesp divulgou uma cartilha com orientações aos candidatos para prevenir a covid-19. O documento foi elaborado com as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo e com os protocolos técnicos elaborados pelas secretarias municipais envolvidas no certame.

Os candidatos devem comparecer ao local de prova no horário indicado, pois a entrada será feita em grupos escalonados para evitar aglomeração. É preciso usar máscara facial que cubra o nariz e a boca e permanecer com a proteção durante todo o período em que estiver dentro do local de prova. Recomenda-se levar máscaras reservas e embalagens para acondicioná-las. As máscaras não devem ser descartadas no local de prova.

Confira a cartilha completa aqui