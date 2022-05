80 vagas: PCAL publica edital de concurso para delegados

Ascom/PC-AL (foto: Ascom/PC-AL) Polícia Civil do estado de Alagoas publicou, nesta sexta-feira (13/5), o edital do concurso PC AL para o cargo de delegado. Ao todo, o certame oferta 80 vagas. Os aprovados terão ganhos iniciais de R$ 20.665,50, para uma jornada de 40 horas. O documento foi publicado no Diário Oficial do estado.





Do quantitativo de vagas, 40 são para provimento imediato e 40 para a formação de cadastro reserva. Para se candidatar, é preciso ter o nível superior em Direito, reconhecido pelo MEC.





Os aprovados e nomeados serão responsáveis por executar atividades de direção, de supervisão, de coordenação, de planejamento, de orientação, de execução e de controle da administração da Polícia Judiciária, bem como das investigações e operações policiais, além de instaurar e presidir procedimentos policiais.





Inscrições

Interessados em se candidatar a uma vaga poderão se inscrever das 10h do dia 20 de maio às 18h do dia 24 de junho, por meio do site do Cebraspe . A taxa para participação é de R$ 400 e deve ser paga até o dia 28 de junho. Haverá possibilidade para solicitar a isenção da taxa, no período de 20 de maio a 3 de junho, também por meio do site da banca.





Desempregados há pelo menos um ano, inscritos em projetos inseridos nos Programas de Assistência Social, doadores de sangue ou de medula óssea, trabalhadores que recebem até um salário mínimo por mês e pessoas convocadas e nomeadas pela Justiça Eleitoral de Alagoas podem solicitar a isenção.

Prova em agosto

A primeira etapa do concurso da para delegados da Polícia Civil do estado de Alagoas será a aplicação das avaliações objetivas e discursivas, marcadas para o dia 14 de agosto, nos turnos da manhã (objetiva) e da tarde (discursiva), com duração de seis horas e meia no total. Os exames serão aplicados na cidade de Maceió, capital de Alagoas.





A prova objetiva será composta por 120 questões, sendo elas de:

Conhecimentos Gerais (30 perguntas)

Língua Portuguesa; e

Informática.

Conhecimentos Específicos (90)

Direito Penal;

Direito Processual Penal;

Direito Constitucional;

Direito Administrativo;

Direito Civil;

Legislação Complementar;

Medicina Legal;





Já a prova discursiva terá três questões, que poderão abordar disciplinas de Direito Penal, Processual Penal e Constitucional.





Os aprovados nessas etapas serão convocados para os outros exames:

teste de Aptidão Física (TAF);

exames laboratoriais e médicos;

avaliações psicológica e de títulos;

investigação social;

e curso de formação policial.





O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Nesse período, serão realizadas as convocações do cadastro reserva.