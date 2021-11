Cebraspe divulga resultado de provas discursivas para escrivão da PCDF

Foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal desta quinta-feira (4/11) a nota provisória do concurso de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Além da nota das redações, a banca já divulgou o resultado definitivo das provas objetivas. Todos os aprovados na discursiva serão convocados para fase de sindicância de vida pregressa e investigação social.

O edital de resultado final na prova discursiva, de convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência e de convocação para a sindicância de vida pregressa e investigação social será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no site do Cebraspe na data provável de 25 de novembro.