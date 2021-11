Uberlândia: prefeitura recebe até 10/11 inscrições para contrato temporário

Os salários vão de R$ 980,20 a R$ 2.154,11 (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Público da Prefeitura de Uberlândia terminam no dia 10 de novembro. Com ele será possível a contratação temporária de agentes de serviços gerais e de apoio e de professores.