PMCE: divulgados locais de provas para soldados

(foto: PMCE/Divulgação) Com 2.000 vagas para soldados, o concurso público da Polícia Militar do Ceará (PMCE) irá realizar as provas objetivas no próximo domingo (7/11), das 14h15 às 18h15. Os locais de realização da etapa foram publicados no site da FGV nesta terça-feira (2/11).





A avaliação será de caráter eliminatório e classificatório, com 80 questões divididas em dois módulos: o primeiro de conhecimentos básicos (Língua Portuguesa, Interpretação de Texto, Raciocínio Lógico, Atualidades e História do Ceará); o segundo módulo trará conhecimentos específicos (Noções de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Noções de Direito Penal Militar, Processo Penal Militar, Noções de Direito Penal, Noções de Criminologia e Segurança Pública).





Outras quatro fases

Os candidatos ainda passarão por exame de saúde, avaliação psicológica, exame de capacidade física e investigação social.





Os aprovados nas cinco etapas irão integrar a carreira militar, no Curso de Formação de Soldados. A formação terá duração de sete meses e será realizada pela Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará (Aesp/CE). No período de aulas, o aluno-soldado receberá uma bolsa de custeio. Após o curso, os ganhos serão de R$ 4.192, 72.









*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader