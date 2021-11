ISS BH publica edital com 14 vagas para auditor

(foto: Rodrigo Clemente/PBH) Foi publicado, no sábado (30/10), edital para provimento de 14 vagas para auditor fiscal de tributos da Secretaria Municipal de Fazenda de Belo Horizonte. Os nomeados receberão remuneração inicial de R$ 15.022,52, além das gratificações variáveis por cumprimento de metas tributárias. O certame será organizado pela RBO Concursos

O concurso terá duas etapas: a primeira delas será uma prova objetiva de múltipla escolha; a segunda será uma prova discursiva. Ambas terão caráter eliminatório e classificatório.

Confira algumas atribuições do cargo

O auditor fiscal de tributos municipais efetua diligência destinadas à verificação do cumprimento de obrigações tributárias principal e acessória, à apuração de dados de interesse do fisco, bem como fornece orientação aos contribuintes. Além disso, ele é responsável por homologar os lançamentos dos tributos municipais, e, quando for o caso, promovê-los de ofício. Ele também lavra intimações, autuações, notificações, ocorrências e demais termos, laudos e boletins, que se fizerem necessários ao desempenho da atividade fiscal.

Inscrições





Provas

Confira aqui o edital completo.





As inscrições serão realizadas exclusivamente no site da RBO Concursos, entre os dias 3 de janeiro e 3 de fevereiro. O valor da inscrição é de R$ 160,00. www.concursosrbo.com.br.As datas das provas objetivas de múltipla escolha e discursiva serão aplicadas na cidade de Belo Horizonte, nas datas prováveis de 26 de março e 27 de março. As provas objetivas de múltipla escolha serão aplicadas em dois dias distintos, dividindo-se em prova I e prova II. No primeiro dia, será aplicada a prova objetiva de múltipla escolha I em um turno e, no segundo dia, em um turno será aplicada a prova objetiva de múltipla escolha II e, no outro turno, a prova discursiva.