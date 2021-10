Hemobrás altera edital de concurso

Os candidatos ao concurso da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemográs) devem ficar atentos à retificação do edital publicada no Diário Oficial da União. Entre imporantes mudanças, está a data de inscrição. A partir de agora, os interessados devem se inscrever até 25 de novembro, exclusivamente no site do Instituto Consulpan

Outra retificação feita foi sobre o procedimento de isenção da taxa de inscrição. O candidato pode solicitar isenção somente até hoje (29/10), por meio da solicitação de inscrição no site do Instituto Consulplan . É preciso que o candidato indique o seu número de identificação social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, bem como declarar-se membro de família de baixa renda. O doador de medula óssea também pode requerer isenção neste período.

As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas estarão disponíveis a partir do dia 13 de dezembro, no site da banca organizadora. Vale lembrar que o candidato deverá efetuar a impressão do cartão de confirmação de inscrição (CCI).

Cronograma

Veja a seguir o cronograma com as novas datas divulgadas:





Publicação do edital: 26/10

Período de inscrições: 26/10 a 25/11

Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição: 26 a 29/10/2021

Divulgação da análise preliminar dos pedidos de isenção: 10/11/2021





Leia aqui a retificação completa.

O concurso





A Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS) publicou na terça-feira (26/10), edital para provimento de 10 vagas para nível técnico e superior, além de formação de cadastro reserva. Os ganhos iniciais variam entre R$ 3.187,10 e R$ 7.457,74. Além do salário, a Hemobrás tem como benefícios auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio a filho (a) com deficiência, vale cultura, complemento auxílio-doença, licença maternidade e licença paternidade.





A lotação dos empregados aprovados no concurso será em Pernambuco (Recife ou Goiana), podendo ser alterada ao longo do contrato de trabalho para qualquer uma das unidades instaladas da Hemobrás no país, de acordo com o interesse da empresa. Os candidatos aprovados e contratados serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. A jornada de trabalho para todos os empregos é de 40 horas semanais.

O certame é organizado pelo Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social.