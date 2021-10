Cebraspe divulga resultados das provas discursivas para agente da PCDF

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O resultado provisório das provas discursivas para o cargo de agente da PCDF foi divulgado nesta quinta-feira (28/10). Além disso, o resultado definitivo das provas objetivas também foi publicado pela banca. Para consultar, o candidato deve acessar este link

Após ser suspenso mais de uma vez em razão da pandemia, o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal foi realizado em agosto, com provas para os cargos de agente e escrivão de polícia. Para escrivão, foram abertas 300 vagas imediatas; para agente de polícia, foram 600 vagas imediatas e 1.200 destinadas ao cadastro reserva. Quando os dois editais foram publicados, o salário inicial da categoria era de R$ 8.698,78. Vale lembrar que esse valor já passou por reajuste.

Próximas fases

A partir do dia 29 de outubro, os candidatos poderão ter acesso à prova discursiva e aos espelhos de avaliação e interpor recurso contra o resultado provisório na prova discursiva. O prazo segue aberto até o dia 12 de novembro.

No dia quatro de novembro, a banca irá divulgar as justificativas para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório nas provas objetivas.

Na data provável de dois de dezembro, a banca deve divulgar o edital de resultado final na prova discursiva, de convocação para a avaliação biopsicossocial, somente para os candidatos que se declararam com deficiência, e de convocação para a sindicância de vida pregressa e investigação social.

A entrega dos documentos referentes à sindicância de vida pregressa e investigação social está prevista para o período provável de três a nove de dezembro de 2021.

“Zerar o cadastro reserva”

Em entrevista ao Papo de Concurseiro , o deputado distrital Cláudio Abrantes (PDT) disse que vai trabalhar para zerar o cadastro reserva do certame realizado em agosto deste ano. A conversa com o deputado aconteceu nesta quarta-feira (27/10) após a solenidade de nomeação de servidores aprovados no último concurso da Sedes.

De acordo com o deputado, a polícia trabalha em um nível muito baixo de efetivo. “Nosso desafio, agora, é trabalhar junto ao governo e junto à Polícia Civil para que os concursados sejam nomeados o quanto antes”, contou. O parlamentar disse ainda que há vagas e há orçamento. “Nosso trabalho é a articulação política para que esses profissionais possam estar nas delegacias o quanto antes, tanto os escrivães quanto os agentes de polícia. Nós queremos, inclusive, que o cadastro reserva seja zerado”, frisou.

Veja a entrevista com o deputado aqui .