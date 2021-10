TIM oferece dezenas de oportunidades para mulheres em Minas Gerais

TIM lidera programa que tem como objetivo empregar mulheres (foto: TIM/Divulgação)

A TIM criou um movimento com o intuito de ampliar o acesso das brasileiras ao mercado de trabalho. O programa, após três meses de existência, já conta com 40 empresas parceiras que, atualmente, oferecem mais de 200 oportunidades para perfis variados e em diferentes Estados do Brasil.

As oportunidades podem ser acessadas através do aplicativo Mulheres Positivas ( clique aqui ), disponível para Android e Apple, que também disponibiliza cursos de capacitação com temas como inovação; tecnologia e negócios; carreira; gestão do tempo; saúde e diversidade; e inclusão. Clientes e sociedade TIM navegam na plataforma gratuitamente, sem consumir seu pacote de dados.

Alívio na pandemia

A consultora de vendas Mirna Cristiane, de 44 anos, estava desempregada havia quase um ano e encarava as dificuldades extras trazidas pela pandemia. Ela realizou o download do aplicativo logo após o lançamento e foi chamada em menos de um mês para o processo seletivo.

"O aplicativo Mulheres Positivas foi a maneira mais prática pela qual eu já consegui um emprego. Não acreditava que seria contratada tão rápido", comemora a consultora, que trabalha desde agosto em uma loja da TIM.

As vagas estão distribuídas em todas as regiões do país. São mais de cem funções em variados níveis e incluem desde cargos como consultor de vendas em lojas até posições gerenciais, passando por áreas como Jurídico, Comercial, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação e Saúde.

Para se inscrever, basta efetuar cadastro simples no aplicativo. Ao clicar na vaga, a mulher é direcionada para a página da empresa responsável e seguirá o processo seletivo diretamente com a companhia.

Oportunidades em Minas Gerais





Diretora de vendas

Desenvolvedora RPA (informática, TI, telecomunicações)

Analista de Java (informática, TI, telecomunicações) - Belo Horizonte

Analista sênior (contabilidade, finanças, economia) - Betim

Desenvolvedoras (informática, TI, telecomunicações) - Cataguases

Eletricista - Uberlândia

Técnica em tecnologia da informação (informática, TI, telecomunicações) - Cataguases

Analista de segurança da informação (informática, TI, telecomunicações) - Cataguases

Analista de negócios (informática, TI, telecomunicações) - Cataguases

Leitura de medidor de energia - Astolfo Dutra

Analistas de compras (administração) - Cataguases

Analista de contratação de energia (administração) - Cataguases

Consultora de vendas - Uberlândia

Coordenadora de dados (informática, TI, telecomunicações) - remoto

Consultora de comunicação - remoto

Designer (arquitetura, decoração, design) - remoto

Consultora de comunicação (marketing) - remoto

Consultora de comunicação (mídia) - remoto

Analista de infraestrutura (informática, TI, telecomunicações) - remoto

Analista sênior em nuvem (informática, TI, telecomunicações) - remoto

Gerente de equipe (informática, TI, telecomunicações) - remoto

Engenheira de infraestrutura (informática, TI, telecomunicações) - remoto

* Estagiária sob a supervisão do subeditor Thiago Ricci