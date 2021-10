Últimos dias: Luziânia (GO) contrata 234 profissionais em seleção

(foto: Prefeitura/Divulgação)

Luziânia, cidade goiana no Entorno do Distrito Federal, oferece 234 vagas e formação de cadastro de reserva em processo seletivo para temporários. O período de inscrições será encerrado às 23h59 da próxima quinta-feira (28/10), por meio do site da Fundação Aroeira . Não há taxa de participação.