STM convoca mais de 80 aprovados em técnico judiciário

O Superior Tribunal Militar (STM) publicou, no Diário Oficial da União desta segunda-feira (25/10), a convocação de mais 84 candidados aprovados no cargo de técnico judiciário com especialidade em programação no concurso do órgão, realizado em 2017.

Os selecionados têm o prazo de quatro dias úteis, a contar da publicação da convocação, para comunicar por e-mail à Diretoria de Pessoal ( seged@stm.jus.br ) o interesse na nomeação no cargo, que tem atuação em Brasília. A posse deverá obedecer a ordem classificatória e o limite de cargos.

Confira a lista de convocados!

O concurso

Na ocasião, foram oferecidas 42 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a banca organizadora do concurso.

Os salários variam de R$ 6.708,53 a R$ 11.006,83, para cargos de técnicos e analistas judiciários, respectivamente.

Para os concurseiros que têm nível médio, o cargo é o de técnico judiciário nas áreas administrativa e de apoio especializado em programação. Já para quem tem graduação, o posto de analista judiciário foi aberto com chances nas áreas administrativa, judiciária e de apoio especializado em análise de sistemas, contabilidade, engenharia civil, estatística, revisão de texto e serviço social.

