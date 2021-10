Polícia Civil do Ceará altera data do Teste de Aptidão Física

(foto: PCcE/Divulgação)

Atenção, inscrito: a Polícia Civil do Ceará (PCCE) alterou a data de realização da etapa de Teste de Aptidão Física (TAF). Conforme publicado no Diário Oficial do Estado, a atividade será executada de 1° a 10 de novembro e de 26 a 30 de novembro.