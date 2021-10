Rio Grande do Sul publica concurso para a Ceasa

São ofertadas dez vagas para provimento imediato distribuídas nas especialidades de administrador, advogado, contador, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, tecnólogo em segurança pública, técnico em informática e técnico em contabilidade. Os salários variam de R$ 3.043,66 a R$ 4.983,35, além de benefícios como vale-transporte, vale-alimentação, e plano de saúde.

As inscrições abriram hoje e serão aceitas até 22 de novembro pelo site da Fundatec . Há taxa de participação de R$ R$ 92,62 (agentes) e R$ 211,23 (analistas), entretanto, candidatos inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção do valor de 25 a 29 de outubro.