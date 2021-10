SPGG-RS lança concurso com iniciais de R$ 7,3 mil

Foi publicado o edital de abertura do concurso público da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul (SPGG RS), com 53 vagas para analista de planejamento, orçamento e gestão





Das vagas, oito são reservadas a candidatos negros e seis a pessoas com deficiência. O cargo tem como pré-requisito ensino superior completo e os contratados receberão ganho inicial no valor de R$ 7.345,12 para atuação semanal de 40 horas.





Segundo o edital, cabe aos analistas executar atividades técnicas específicas do sistema de planejamento, orçamento e gestão.





Os interessados poderão se inscrever pelo site da banca Fundatec de 22 de outubro a 22 de novembro, com taxa de participação no valor de R$ 211,22.

Provas em janeiro

As provas serão aplicadas em Porto Alegre em 9 de janeiro de 2022, com duração de seis horas.





Os exames serão compostos por questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, raciocínio lógico e estatística, direito administrativo e constitucional e governança e gestão, planejamento e orçamento público; e discursivas.









*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader