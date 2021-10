Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe publica edital para nível médio

(foto: Ed Alves/Esp. CB/D.A Press) O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU-SE) publicou edital visando o provimento de vagas e a formação de cadastro reserva em empregos de nível médio. O concurso será realizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento ( IADES ). Os dois cargos ofertados no edital exigem nível médio de escolaridade.

As vagas são para auxiliar de fiscalização, com salário de R$ 2.337,02 para 30 horas semanais, e assistente de atendimento, com salário de R$ 1.947,87 e 30 horas semanais. Cada cargo tem previsão de uma vaga para admissão, além de 10 para o cadastro de reserva. Vale destacar que o cadastro de reserva só será aproveitado mediante a abertura de novas vagas, atendendo aos interesses de conveniências e de oportunidade do CAU-SE.

Os candidatos que ingressarem no quadro de pessoal do CAU-SE serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).





Inscrição e realização das provas

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet no site da banca organizadora . Os candidatos podem se inscrever a partir de 22 de outubro, mediante taxa de R$ 62.

As provas referentes ao concurso público serão aplicadas em Aracaju. Previstas para 16 de janeiro, as provas têm duração máxima de quatro horas.

Os locais, a data e o horário de realização das provas serão disponibilizados pela banca Iades , na data provável de 5 de janeiro de 2022, mediante acesso individualizado ao Comprovante de Inscrição.