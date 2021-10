Sefaz ES divulga resultado preliminar de concurso com 150 vagas

Foi publicado no Diário Oficial do Espírito o resultado preliminar da prova objetiva para o concurso da Secretaria de Fazenda do Espírito Santo (Sefaz ES). As provas aconteceram no dia 29 de julho. O concurso, organizado pela Fundação Getúlio Vargas ( FGV ), contou com 14.106 inscrições homologadas. Os candidatos disputaram 50 vagas imediatas, além de 100 do cadastro reserva. Os nomeados receberão salário inicial de R$12.492,19 para carga horária semanal de 40 horas.

O concurso terá prazo de validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos. Para mais informações, os candidatos podem acessar a página do concurso .

As provas

Os candidatos foram avaliados por prova objetiva, redação e avaliação de títulos. As provas presenciais aconteceram no dia 29 de agosto, na capital do Estado (Vitória). Pela manhã, foi aplicada a prova de conhecimentos específicos e, à tarde, foram realizadas as questões de conhecimentos gerais e a redação.