Pernambuco abre seleção com 500 vagas para professores

A Secretaria de Educação e a Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital de Recife, Pernambuco, abriram uma nova seleção para contratação de 500 servidores temporários. As vagas são para o cargo de professor substituto, com ganhos de R$ 4.603,50 para jornada de 40 horas semanais.

As oportunidades são para Professor I - Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais e para Professor II - Ensino Fundamental - Anos Finais. Os educadores irão ministrar aulas nas disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, artes, matemática, ciências, geografia, história e educação física.

As inscrições já estão abertas e serão aceitas pelo site da banca Idib até às 23h59 de 7 de novembro. Há taxa de participação de R$ 24, entretanto, inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção do valor até 7 de outubro.