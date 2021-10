(foto: Arthur Menescal/Esp. CB/D. A Press) O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos ( Cebraspe ) divulgou o resultado provisório das provas objetivas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal

Os candidatos podem interpor recurso contra o resultado provisório das 10 horas de 6 de outubro de 2021 às 18 horas do dia 20 de outubro de 2021 (horário oficial de Brasília/DF), neste link , por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

Confira aqui o resultado!

Próximas etapas

No dia 11 de outubro, o Cebraspe deve divulgar as justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas.

No dia 29 de outubro, a previsão é que seja publicado o edital de resultado final nas provas objetivas, para todos os cargos, além do resultado provisório na prova discursiva, somente para os cargos de Analista Jurídico. A divulgação será feita no Diário Oficial do Distrito Federal e na página do concurso .

O concurso

Após ter sido suspenso em razão da pandemia, o concurso foi realizado no dia 29 de agosto. São 100 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para cargos de nível superior e médio. Os salários podem variar entre R$ 4.720,00 para técnicos e R$ 7.320 para analistas, para 40 horas semanais de trabalho.





Há chances para analistas nas especialidades de administração, desenvolvimento de sistema, suporte e infraestrutura, arquivologia, biblioteconomia, contabilidade, direito e legislação, estatística, farmácia, jornalismo e psicologia.





Já para os cargos técnicos, as chances são para apoio administrativo, eletricidade e comunicação e tecnologia e informação.