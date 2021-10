Belém republica concursos com mais de 880 vagas

A Prefeitura de Belém republicou os editais de abertura de dois concursos públicos, que ofertam, ao todo, 882 vagas para cargos em todas as escolaridades. As chances são para a Secretaria Municipal de Administração (Semad) e para a Secretaria Municipal de Educação (Semec). Os documentos, inicialmente publicados em 2020, tiveram novo cronograma divulgado.

Os aprovados receberão remunerações variando de R$ 1.045,00 a R$ 3.514,16, para exercerem jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais. Há oportunidades para professores, técnicos, auxiliares de administração, arquitetos, jornalistas, assistentes sociais, contadores, estatísticos, engenheiros civis e médicos veterinários.

Para o concurso da Semec, as inscrições são aceitas até às 12h de 15 de outubro. Já a Semad terá prazo de inscrições encerrado às 23h59 de 8 de novembro. Ambas as inscrições são aceitas pelo site do AOCP Concursos. As taxas de participação variam de R$ 40 a R$ 80, a depender do cargo.