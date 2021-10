Enap abre seleção para consultor especializado temporário

(foto: Enap/Divulgação)



A Fundação Nacional Escola de Administração Pública (Enap) tornou pública a abertura de processo seletivo para contratação de consultoria especializada. É oferecida uma vaga imediata para atuação no Projeto "Capacidades e políticas públicas para o desenvolvimento sustentável".





O profissional deve possuir ensino superior em qualquer área e experiência pro%uFB01ssional de, no mínimo, três anos atuando como designer de gamificação, experiência do usuário, gamificação da aprendizagem e gamificação de processos.





A contratação tem como objetivo geral contribuir para o fortalecimento das capacidades estatais para implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, por meio de atividades de diagnóstico, produção e gestão de dados e capacitação e desenvolvimento de gestores públicos. O contrato irá durar 40 dias e o valor será de R$ 30.000.





As inscrições serão feitas por meio de envio de ficha de inscrição, curriculum vitae e portfólio de projetos até às 23h59 de 11 de outubro. Em caso de dúvidas ou dificuldade com o link, o candidato poderá entrar em contato com a Enap pelo e-mail fernanda.gastal@enap.gov.br.





A seleção será composta somente por avaliação de títulos e currículos. Leia o edital na íntegra!





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes