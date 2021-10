Goiás: novo edital para 35 servidores temporários é publicado

(foto: Goinfra/Divulgação)

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), em Goiás, publicou edital de uma nova seleção com 35 vagas imediatas para profissionais temporários. As oportunidades são para várias áreas do nível superior. Os profissionais contratados receberão ganhos de R$ 4.665,82 para 40 horas semanais de trabalho.