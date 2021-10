Concurso do TJRS tem nova retificação publicada

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) publicou uma nova retificação referente ao concurso público para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário em informática. De acordo com o documento, os pagamentos da taxa de participação serão aceitos até terça-feira (5/10). A taxa varia de R$ 92 a R$ 212.

As inscrições foram encerradas em 20 de agosto, no site do IBGP . Estão em jogo duas vagas imediatas, com salários iniciais de R$ 4.712,55 a R$ 7.352,93.