Economia do DF divulga edital de chamamento público para servidores

(foto: Agência Brasília/Divulgação) A Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEEC-DF) publicou , nesta terça-feira (5/10), edital de chamamento público de servidores de níveis médio e superior. Serão chamados 98 profissionais efetivos da Administração Pública do Distrito Federal para ajustamento do quadro de pessoal conforme as necessidades da SEEC.





Os funcionários selecionados serão lotados na Secretaria Executiva de Qualidade de Vida (Sequali-SEEC) para ajustamento de quadro de pessoal e das necessidades de serviço. As carreiras dos profissionais devem possuir mobilidade para redistribuição.





Serão consideradas a especialidade, a área de atuação, a experiência e a carga horária do órgão de origem dos servidores. A seleção busca, preferencialmente, servidores de carreira de políticas públicas e gestão governamental do DF. Há vagas para técnicos, analistas e médicos.





Os candidatos selecionados irão atuar nas unidades administrativas da Secretaria

Executiva de Valorização e Qualidade de Vida, no Anexo do Palácio do Buriti, Brasília-DF. O regime de trabalho poderá ser presencial, híbrido ou por teletrabalho, conforme necessidade do setor.





Os servidores selecionados serão lotados de acordo com sua experiência profissional e as áreas de atuação disponíveis na Assessoria Especial (ASSESP), Escola de Governo (EGOV), na Subsecretaria de Valorização do Servidor (SUBVAL), na Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SUBSAUDE) e na Subsecretaria de Saúde Física para o Servidor Público (SUBATIV).





Inscrições e etapas

Os funcionários interessados devem se inscrever até 19 de novembro, de forma gratuita, no site da Secretaria . A seleção será composta por avaliação curricular e entrevista individual com data a ser divulgada.





Os candidatos selecionados serão lotados nas unidades administrativas da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida, no Anexo do Palácio do Buriti, Brasília-DF. O regime de trabalho poderá ser presencial, híbrido ou por teletrabalho, conforme necessidade do setor.

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes