Corpo de Bombeiros da Paraíba lança concurso com vagas para oficiais

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba (CBM PB) publicou nesta quinta-feira (30/9) o edital do novo concurso público com 12 oportunidades para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) referente ao ano de 2022.

Para concorrer, é preciso possuir inscrição na edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), possuir certificado ou diploma de conclusão de curso superior em qualquer área e ter idade entre 18 e 32 anos. Além disso, a corporação exige altura mínima de 1,65m para homens e de 1,60m para mulheres.

As inscrições poderão ser feitas entre às 9h do dia 4 até as 9h do dia 22 de outubro, pelo site https://bombeiros.pb.gov.br/ . Para efetuar a inscrição, será preciso pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 70 até o dia 27 de outubro.

Candidatos doadores de sangue, que nos últimos doze meses realizaram três doações, doadores de medula óssea cadastrados na rede oficial e doadoras regulares de leite materno até um ano atrás podem solicitar isenção da taxa. O pedido deve ser enviado entre os dias 4 e 8 de outubro.

Além do Enem, realizado nos dias 21 e 28 de novembro, os candidatos serão avaliados por meio de exames complementares e avaliação social. O curso será ministrado na Academia de Bombeiro Militar Aristarco Pessoa, em Mangabeira, em João Pessoa, durante três anos, em tempo integral e em regime de dedicação exclusiva.

O concurso tem validade de 90 dias, a contar a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Remuneração

O ingresso no Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar (CFO BM) na graduação de praça especial, como cadete, durante três anos. Neste período, a remuneração alterna entre R$3.124,231 para o 1º ano, R$3.433,412 para o segundo e R$3.813,273 para o terceiro.

Ao finalizar o curso, um estágio probatório de, no mínimo, seis meses deve ser feito para que os aspirantes sejam promovidos ao posto de 2º tenente BM, cujo salário é de R$7.791,20.

Entre as atribuições dos profissionais estão: comandar e coordenar as ações de segurança pública, através de ações e operações de Bombeiro Militar, e ainda, comandar guarnições e operações de salvamento e combate à incêndios, executar ações de Defesa Civil, realizar vistorias técnicas em edificações e atividades de guarda vidas; gerenciar recursos humanos e logísticos, participar do planejamento de ações e operações de Bombeiro Militar, desenvolver estudos e pesquisas voltadas para a segurança de pessoas e bens e atuar em socorro de resgate e atendimento pré-hospitalar.