Polícia Civil de Alagoas divulga resultado das provas de concurso

Os candidatos submetidos aos exames no dia 29 de agosto podem acessar o documento no site da banca organizadora. As justificativas de alteração ou anulação dos gabaritos preliminares da prova objetiva serão disponibilizadas no dia 4 de outubro.





Já os recursos contra provas discursivas poderão ser aplicados a partir desta terça até às 18h do dia 4 de outubro. Neste caso, o resultado final será publicado no dia 20 de outubro.





Na ocasião, será publicada uma lista com 368 candidatos convocados na ampla concorrência para o cargo de agente, e os 132 primeiros no posto de escrivão para o Teste de Aptidão Física (TAF).





Vencida esta fase, o concurso terá validade por um ano, podendo ser prorrogado.





O concurso

O certame da PCAL conta com 500 vagas para as carreiras de escrivão e agente. Do quantitativo total de vagas, 368 são para agentes de polícia e 132 para escrivães. As vagas são imediatas e exigem nível superior em qualquer área de formação. Os contratados receberão ganhos mensais de R$ 3.971,76 e serão lotados em unidades da corporação em qualquer município, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.