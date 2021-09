Mais de 34 mil inscritos no concurso da Seap PA já podem consultar locais de prova

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap PA) disponibilizou a consulta aos locais de provas objetivas e discursivas para o concurso público com 1.945 vagas para o cargo de Policial Penal (antigo, agente penitenciário).

A consulta pode ser realizada por meio do site da banca organizadora do certame, o C entro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (Cetap) . As provas previstas para o dia 24 de outubro terão duração de quatro horas e 30 minutos e serão aplicadas nos municípios de Belém, Marabá, Castanhal, Santarém, Altamira e Itaituba, de acordo com a opção marcada no ato da inscrição.