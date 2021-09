CRT do Rio Grande do Norte publica edital com mais de 100 vagas

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte (CRT-RN) publicou o edital de seu novo concurso público com 110 oportunidades, sendo 11 imediatas e 99 para formação de cadastro reserva, para cargos de agente administrativo e agente de fiscalização.





As duas funções exigem nível médio. Para concorrer ao cargo de agente de fiscalização, é preciso ter concluído o curso de Técnico Industrial, registro ativo na área e Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, na categoria "B".





As vagas são para atuação nos municípios de Natal e Mossoró, no Rio Grande do Norte. As remunerações alternam entre R$1.550 e R$2.500, respectivamente, com vale-transporte e vale-alimentação, no valor de R$400 por mês. A contratação é por meio da Consolidação das Leis dos Trabalho (CLT).





Os interessados podem se inscrever até às 23h59 do dia 8 de novembro, no site do Instituto Quadrix , banca organizadora da seleção. Para efetuar a inscrição, é preciso pagar uma taxa de R$55 (nível médio) ou R$58 (nível médio técnico), até o dia 9 de novembro.





A isenção da taxa pode ser solicitada até às 18h do dia 1° de outubro por inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea.





Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, com 120 questões. O conteúdo será dividido da seguinte forma: Conhecimentos Básicos (40 questões) e Conhecimentos Complementares (30). A previsão é a de que o resultado final do exame seja divulgado no dia 30 de novembro.





O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.