Ceará: Funsaúde publica novo cronograma de provas

(foto: Freepik) O concurso público da Fundação Regional de Saúde do Ceará (Funsaúde CE), com 6 mil vagas de níveis médio e superior, teve novo cronograma de provas publicado. Conforme publicado no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), as avaliações serão aplicadas nos dias 23 e 24 de outubro em Fortaleza.





Candidatos às áreas administrativa e médica de nível superior irão realizar a etapa dia 23. Já as áreas assistencial e administrativa de nível médio e a área assistencial para funções de nível superior terão provas aplicadas dia 24, em ambos os turnos.





A FGV também reforçou as medidas de biossegurança contra a covid-19 na fase: "O ingresso do candidato no local de realizac%u0327a%u0303o das provas sera%u0301 condicionado a%u0300 utilizac%u0327a%u0303o de ma%u0301scara de protec%u0327a%u0303o individual que cubra total e simultaneamente boca e nariz, bem como a%u0300 aferic%u0327a%u0303o de temperatura. O candidato que estiver com temperatura corporal acima de 37,5°C sera%u0301 encaminhado para sala extra."





Os exames serão compostos por 60 e 70 questões, a depender do nível de escolaridade da carreira escolhida. As perguntas serão distribuídas entre legislação do SUS, língua portuguesa, raciocínio lógico, atualidades e conhecimentos específicos.





6 mil chances

Ao todo, são 4.541 oportunidades para cargos assistenciais, 419 para área administrativa e 1.040 para especialidades médicas. Todas as vagas são para provimento imediato e os contratados irão receber remuneração que varia de R$ 2.200 a R$ 23.833,33.





Os inscritos também deverão passar por uma avaliação de títulos no dia 6 de dezembro. O resultado final da seleção será anunciado no dia 13 de janeiro de 2022.

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes