Seleção do Detran-DF avança e convoca candidatos para entrevista

(foto: Agência Brasília/Divulgação) O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) publicou, nesta segunda-feira (27/9), a lista dos candidatos que avançaram para a fase de entrevistas do processo seletivo para quatro cargos comissionados.





Segundo o edital, os servidores selecionados ocuparão vagas em setores vinculados à Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Detran-DF (Dirtec). A remuneração é de R$ 1.796. Além disso, o servidor fará jus a auxílio alimentação, ressarcimento do plano de saúde e auxílio transporte.





Do total de chances, uma vaga é para chefe do Núcleo de Análise e Desenvolvimento de Sistema (Nuade), uma para chefe do Núcleo de Banco de Dados (Nubad), uma para chefe do Núcleo de Segurança de Infraestrutura (Nusin) e uma outra vaga para chefe do Núcleo de Suporte Central e Operação de Rede (Nusor).





Ainda de acordo com o edital, os profissionais serão nomeados no cargo público em Comissão CPC-06, cuja carga horária de trabalho é de 40 horas semanais com dedicação exclusiva.













*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes