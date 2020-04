Seleção em Brasília! HFA abre 147 vagas para níveis médio e superior

(foto: Gabriel Pinheiro/Esp. CB/D.A Press ) Um novo edital de processo seletivo simplificado foi lançado nesta quarta-feira (15/4), no Diário Oficial da União (DOU), pelo Hospital das Forças Armadas (HFA), localizado em Brasília/DF. O objetivo é contratar, por tempo determinado, profissionais da área da saúde em decorrência da declaração de estado de calamidade pública de importância nacional, por conta da infecção humana pelo coronavóirus (Covid-19).





São oferecidas 49 vagas de provimento imediato, além de formação de cadastro reserva de 98 vagas*. Há chances para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, fonoaudiólogos, técnicos em enfermagem, técnicos em nutrição, técnicos em laboratório e técnicos em farmácia.





Os salários variam de R$ 3.438,37 a R$ 4.726,48, para jornadas de trabalho de 24h a 36h semanais.





Esta contratação se dará por meio de assinatura de contrato de trabalho por tempo determinado para prestação de serviços técnicos especializados pelo prazo de dois meses, podendo ser prorrogado, observado o prazo necessário à mitigação dos riscos em decorrência das atividades necessárias à superação da situação de calamidade pública e de emergência em saúde pública e os limites estabelecidos pela Lei nº 8.745/93.





As inscrições abrem hoje e vão até 17 de abril, por meio de envio de currículos para o e-mail: processoseletivo@hfa.mil.br.





O edital reserva 5% das vagas a pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros.



* Segundo o edital, ''o presente Processo Seletivo Emergencial classificará candidatos correspondentes a 02 (duas) vezes o número de vagas ofertadas, em ordem decrescente de classificação, permitindo aos candidatos classificados além do número de vagas previstas apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização desse ato condicionada à exclusiva necessidade, oportunidade e conveniência do HFA''.





Não podem participar da seleção quem tem:

Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nem prestes a completar 60 (sessenta) anos até um ano após a data de homologação do presente processo seletivo;





Diabetes insulino-dependente;





Insuficiência renal crônica;





Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfisema pulmonar, asma moderada ou grave, tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente de tuberculose;





Doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial sistêmica severa;





Imunodeprimidos;





Obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40;





Cirrose ou insuficiência hepática;





Gestantes ou lactantes de crianças até 1 (um) ano de idade;





Responsáveis pelo cuidado ou que coabitam com uma ou mais pessoas com confirmação de diagnóstico de infecção por Coronavírus (COVID-19).





Ou qualquer outra condição de saúde que impeça o atendimento direto aos pacientes suspeitos ou com confirmação de COVID-19.