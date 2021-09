Conselho Regional de Biomedicina publica resultado final de concurso

O resultado final do concurso público do Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região (CRBM 4), localizado no Pará e em Rondônia, foi publicado, nesta sexta-feira (24/9), no Diário Oficial da União (DOU) e no site do Instituto Quadrix , a banca organizadora.





Com isto, a próxima etapa é a convocação para a admissão dos candidatos, que será publicada no DOU e realizada por qualquer meio hábil de comunicação (e-mail, telegrama ou telefone), de acordo como informado pelo candidato no cadastro do ato da inscrição para a sua localização.





No dia em que forem convocados, os candidatos classificados deverão apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprove os requisitos exigidos no edital. Veja a lista:





Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Cópias autenticadas em cartório de Certidão de nascimento, casamento ou união estável;

Título de Eleitor acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação para candidatos do sexo masculino;

Cédula de Identidade –RG ouRNE;

2 (duas)fotos 3x4 recentes, Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o cadastro;

Cadastro de Pessoa Física –CPF;

Comprovação de escolaridade e/ou Autorização Legal para o exercício da profissão, de acordo com os requisitos para ocargo descrito no anexo I;

Certidão de Nascimento dos filhos solteiros menores de 18 anos;

Cartão de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;

Termo de Guarda e Certidão de Nascimento do filho menor que estiver sob tutela;

Comprovante de residência (recente) e outros documentos que o CRBM-4 julgar necessários no ato da convocação.





O concurso

O certame visa contratar 130 servidores, sendo dez contratações imediatas e 120 para formação de cadastro reserva. Para o nível médio, as vagas são para agente administrativo e recepcionista, cargos com salário de até R$2.000,73. Já para profissionais com curso técnico em informática a remuneração é de R$ R$1.900. Enquanto para nível superior, as vagas são para assistente de gestão e fiscal biomédico, carreiras com remuneração de até R$4.465,93.





Os contratados serão lotados em Belém (PA) e Porto Velho (RO) e deverão atuar em jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além do salário base, os cargos também contam com vale-alimentação de R$683,11 por mês, vale-transporte e anuênio.