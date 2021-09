TJMG abre concurso público para juízes com salários de R$ 30,4 mil

(foto: TJMG/Divulgação) O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) publicou, nesta quinta-feira (23/9), um novo edital com 82 vagas para juízes substitutos. Podem participar pessoas graduadas em direito e com experiência mínima de três anos em atividade jurídica. Os contratados receberão salário inicial de R$ 30.404,42.





Das vagas, 58 são para ampla concorrência, 16 para pessoas negras e oito para pessoas com deficiência.





Os interessados poderão se inscrever pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) das 14h de 25 de outubro às 16h de 23 de novembro. Há taxa de participação no valor de R$ 300.





A primeira etapa de avaliação, composta pelas provas objetivas, está prevista para ser aplicada em 20 de fevereiro de 2022 em Belo Horizonte. Os exames contarão com 100 questões sobre as áreas do direito.





Além das provas objetivas, os candidatos também serão avaliados por meio de provas escritas, avaliação médica e psicológica, sindicância da vida pregressa e investigação social, prova oral e análise de títulos.





O prazo do concurso será de dois anos. A validade pode ser prorrogada.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes