Una e Fiemg assinam parceria inédita para resolver gap de mão de obra

O reitor do Centro Universitário Una, Rafael Ciccarini, e o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, durante simpósio que marcou parceria



Empresas, educadores e jovens concordam que há um gap entre a formação educacional e as necessidades do mercado. Para o reitor do Centro Universitário Una, Rafael Ciccarini, uma das chaves para aumentar a produtividade brasileira está na aproximação entre universidades e o setor produtivo. "Ouvimos dos industriais e do mercado que existem posições abertas, que necessitam de profissionais diversos para resolver questões contemporâneas e que os alunos que eles recebem das universidades não trazem as competências tanto de soft skills (habilidades comportamentais) quanto de hard skills (habilidades técnicas), para lidar com a complexidade do mercado de hoje".



Pensando nisso, a Una, da Ânima Educação, e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) firmaram uma parceria inédita para ampliar a empregabilidade, a competitividade e a inovação no estado.



O foco da parceria está na experiência profissional na prática. Entre as novidades estão a criação de hub de soluções para a indústria, o programa de trainee que vai aproximar melhores alunos de grandes indústrias, estágios avançados em todas as áreas de atuação da Fiemg e um espaço para docentes da Una nas câmaras e conselhos de áreas técnicas como jurídico, econômico e trabalhista.



O presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, ressaltou que a indústria espera e precisa de profissionais conectados com os desafios da indústria. "O que falta no Brasil é a junção do conhecimento com aqueles que produzem. O primeiro objetivo da parceria é fazer com que isso se torne mais palpável, tornar o profissional mais qualificado para trabalhar nas empresas".



Com o projeto, os estudantes do Centro Universitário Una terão acesso aos laboratórios da rede SESI e SENAI de Ensino, e também às empresas parceiras da Fiemg, alinhando assim, o saber teórico à prática de mercado, formando profissionais mais capacitados para as demandas da indústria.



"Um dos espaços que os alunos poderão utilizar é o do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT SENAI FIEMG). É um moderno complexo de laboratórios que tem em seu quadro de funcionários mestres e doutores prontos para solucionar os problemas do setor produtivo", destacou Roscoe.



O reitor Ciccarini concorda com a desarticulação entre os conteúdos ministrados em aulas e os problemas da vida real. “Muitas vezes a indústria traz um aluno com a teoria, porém na prática tem que treiná-lo de novo. A Una, dentro do nosso posicionamento estratégico, é a marca que mais deseja estar mais perto do mercado de trabalho. O aluno da Una quer qualidade e condições de transformação para o país e para a vida dele. É um aluno que trabalha de dia e estuda à noite, é inquieto e que não se conforma com o status quo dele e das coisas. Tudo o que ele quer é de fato uma proximidade com quem pode emprega-lo”, explica.



O presidente da Ânima Educação, Marcelo Battistella Bueno, comemorou a parceria e destacou que o país precisa dessa aproximação para voltar a crescer. "Essa história de que o jovem se forma primeiro para aprender a trabalhar depois é um absurdo nos dias de hoje. Precisamos oferecer essa aprendizagem ao longo da formação. Nosso currículo é o que há de mais moderno no mundo, no que se trata de competências voltadas para o trabalho. Nossa missão vai ao encontro da missão da própria Fiemg”, assinalou."