Polícia Civil do Rio de Janeiro publica editais com mais de 300 vagas

A expectativa acabou! Finalmente, foram divulgados, no Diário Oficial desta quinta-feira (23/9), seis editais de abertura do concurso público da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ). São 350 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam até R$ 10 mil.





Confira a seguir um resumo com as principais informações das oportunidades:

10 vagas para Auxiliar de necropsia (nível fundamental), com salários de R$4.506,27;

10 vagas para Técnico de necropsia (nível médio), com salários de R$5.277,59;

200 vagas para Investigador (nível médio), com salários de R$5.740,38;

100 vagas para Inspetor (nível superior em qualquer área), com salários de R$6.280,31;

5 vagas para Perito criminal (nível superior em Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Química), com salários de R$10.149,55;

25 vagas para Perito legista (nível superior em Medicina), com salários de R$10.149,55.





Outra exigência para as funções de investigador e inspetor é a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A Fundação Getulio Vargas (FGV) é responsável pela organização do certame.





Para se inscrever, será preciso acessar o site da banca organizadora, entre os dias 27 de setembro e 26 de outubro, e preencher um formulário. A inscrição só será confirmada após o pagamento de uma taxa, cujo valor varia a depender do cargo escolhido.





- R$70 para Auxiliar de Necropsia;

- R$100 para Técnico de Necropsia;

- R$100 para Investigador Policial;

- R$150 para Inspetor de Polícia;

- R$200 para Perito Legista;

- R$200 para Perito Criminal.





Etapas

Os candidatos serão avaliados em dois momentos: prova escrita e o curso de formação profissional. Na primeira etapa, além do teste de conhecimentos, haverá o exame psicotécnico, exame médico e prova de capacidade física. Enquanto, na segunda, o curso terá duração de 840 horas/aula e será realizado Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra (Acadepol). Vale ressaltar que os cronogramas variam de acordo com o cargo pretendido.





Concurso para delegado em andamento

A corporação publicou, no último dia 13, o edital do concurso público com 50 vagas para delegados . A carreira exige bacharelado em direito e os contratados receberão ganhos iniciais de R$18.747,95.





Das vagas, 32 são para ampla concorrência, dez para negros e indígenas, cinco para candidatos com hipossuficiência econômica e três para pessoas com deficiência.





As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site do Cebraspe, até o dia 11 de outubro. Há taxa de participação no valor de R$ 250. O pedido de isenção do valor poderá ser feito por candidatos inscritos de baixa renda, doadores de sangue e inscritos no CadÚnico até 11 de outubro.