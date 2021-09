Cress-DF homologa resultado final do concurso com 45 vagas

(foto: Divulgação)

O resultado definitivo está disponível no site do Instituto Quadrix

Foram ofereceidas 45 vagas. Do total, duas são chances efetivas e o restante pra formação de cadastro de reserva. O Conselho Regional de Serviço Social publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (16/9), a homologação do resultado final do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para cargos de nível médio, nível médio/técnico e nível superior.Foram ofereceidas 45 vagas. Do total, duas são chances efetivas e o restante pra formação de cadastro de reserva.



As chances são para agente administrativo (15), assistente contável (15) e assistente social -agente fiscal (15). Os salários são de R$ 1.741 e R$ 3.800, respectivamente, além de benefícios. A carga horária é de 30 horas semanais. Benefícios O Cress-DF vai oferecer os seguintes benefícios:

a)Auxílio Alimentação, no valor de R$ 775,52 b) Auxílio Creche para filhos(as) menores de 7 anos, no valor de R$ 581,64 c)Auxílio Saúde no valor de 351,23 d) Auxílio Transporte, conforme legislaçãoe localidade; e) Plano de Cargos e Salários.

O concurso compreenderá a aplicação das seguintes fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.

As provas já estão com data prevista para 20 de junho de 2021, no turno da tarde. As fases do certame serão realizadas em Brasília/DF.

Sobre o Cress da 8ª Região

O Conselho Regional de Serviço Social- tem como objetivo básico disciplinar, orientar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de Assistente Social em seu âmbito de jurisdição (no Distrito Federal), de acordo com os princípios e normas gerais estabelecidos pelo Encontro Nacional CFESS/CRESS, e nos termos do que dispõe a Lei de Regulamentação da profissão (Lei 8.662/1993). Por ser uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, o CRESS-DF tem suas contas apreciadas anualmente pelo Tribunal de Contas da União (TCU).